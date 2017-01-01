Как в Турции ловят нарушителей - интересные факты

В Турции уже более 10 лет работает широкая сеть радаров для автоматической фиксации скорости.

В Турции штрафы намного жестче, чем в Украине Скриншот Youtube

В Украине совсем недавно начали снова использовать радары контроля скорости и планируют ввести систему автофиксации нарушений. В то же время, у наших соседей такие системы контроля водителей работают уже многие годы. О том, как ловят нарушителей в Турции рассказал 2+2.

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В Турции уже более 10 лет работает широкая сеть радаров для автоматической фиксации скорости. Нарушителям скоростного режима приходят "письма счастья" с фотодоказательствами. Заплатив за 2 недели, штраф уменьшается на четверть.

Кроме этого, работают 450 автомобилей с радарами - в Украине на данный момент используются только 25.

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Отличаются также и штрафы. Минимальный штраф за превышение скорости - 255 гривен. В Турции - 235 лир (около 1000 гривен). Самые большие наказание предусмотрены водителям грузовиков за перегруз - минимальный штраф составляет около 12 000 гривен. Высокие штрафы хорошо сказались на качестве дорог - они в очень хорошем состоянии и ремонтировать их приходится реже.

Ранее сообщалось, что радары вернулись - что нужно знать каждому водителю.