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В Киеве Ford влетел в трамвай - есть пострадавшие

Комментариев: 1
Зачем водитель автомобиля Ford поехал на встречку трамваю - неизвестно.
К счастью, обошлось без тяжелых травм
К счастью, обошлось без тяжелых травм
dtp.kiev.ua

В среду, 17 октября, произошло ДТП с участием автомобиля Ford и трамвая. Об этом сообщает ДТП Киев.

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“ДТП с пострадавшими в Киеве на улице Лепсе 44. Ford атаковал трамвай и проиграл. На месте скорая и Патрульная полиция. Движение рельсового транспорта парализовано. К счастью, обошлось без тяжелых травм. Зачем водитель автомобиля Ford поехал на встречку трамваю - неизвестно“, - говорится в сообщении.

Движение рельсового транспорта парализовано
Движение рельсового транспорта парализовано
dtp.kiev.ua

Ранее сообщалось, что ночью в Голосеевском районе горели автомобили.

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Теги: ДТП с транспортом, лобовое ДТП, Киев
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
GreenPeace!    17.10.2018, 11:41
Оценка:  0
GreenPeace!
Притрусок,,наверное спешил,да
Перепутал направление движения трамвая
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