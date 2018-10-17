В Киеве Ford влетел в трамвай - есть пострадавшие
Зачем водитель автомобиля Ford поехал на встречку трамваю - неизвестно.
В среду, 17 октября, произошло ДТП с участием автомобиля Ford и трамвая. Об этом сообщает ДТП Киев.
Читай также: В жутком ДТП под Киевом Corolla разорвала пешехода
“ДТП с пострадавшими в Киеве на улице Лепсе 44. Ford атаковал трамвай и проиграл. На месте скорая и Патрульная полиция. Движение рельсового транспорта парализовано. К счастью, обошлось без тяжелых травм. Зачем водитель автомобиля Ford поехал на встречку трамваю - неизвестно“, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ночью в Голосеевском районе горели автомобили.
Полная версия правил
Перепутал направление движения трамвая