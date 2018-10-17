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Кто достоин звания "Герой парковки сентября"? ТОП-5 конкурсантов

Комментариев: 1
Дефицита наглых водителей в Киеве ожидать явно не стоит.

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Дефицита наглых водителей в Киеве ожидать явно не стоит - тех, кому “было очень нужно“ оставить свое авто в неположенном месте за последний месяц было достаточно. Итак, вашему вниманию конкурсанты.

 

Конкурсант №1

Конкурсант №1
Конкурсант №1
facebook.com/KyivOperativ/

Водитель авто на ровненских номерах практически полностью перегородил дорогу пешеходам, не оставив им другой альтернативы, кроме, как обходить по проезжей части.

Конкурсант №2

Конкурсант №2
Конкурсант №2
facebook.com/KyivOperativ/

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Владелец Hyundai перекрыл дорогу общественному транспорту - как ни пытался водитель троллейбуса объехать авто “героя“ - все попытки были тщетны.

Конкурсант №3

Конкурсант №3
Конкурсант №3
facebook.com/KyivOperativ/

Водитель авто на донецких номерах остановился прямо пешеходном переходе.

Конкурсант №4

Конкурсант №4
Конкурсант №4
facebook.com/KyivOperativ/

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А в этот раз отличился водитель авто из посольства Грузии, который “щедро“ оставил пешеходам на тротуаре от силы 2 метра

Конкурсант №5

Конкурсант №5
Конкурсант №5
facebook.com/KyivOperativ/

Как говорится, “если хочешь что-то спрятать - положи это на самом видном месте“. Наверно поэтому водитель Lanos припарковал свое транспортное средства прямо под знаком пешеходного перехода.

Ранее сообщалось, что известны 68 улиц, на которых будут работать инспекторы парковки.

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Теги: опрос, голосование, Герой парковки месяца, Герой парковки
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.10.2018, 17:10
Оценка:  +1
гость
и шо???
если бы по этим фотофактам полюссия могла б выписать штраф - было бы эффективно, а так эти олени и завтра будут аналогично парковаться
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