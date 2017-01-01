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Известная сцена из хоррор-фильма повторилась в реальности в США

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Огромный лист фанеры влетел в лобовое стекло автомобиля Honda.
Аварий из-за плохо прикрепленных грузов становится все больше
Аварий из-за плохо прикрепленных грузов становится все больше
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В США огромный лист фанеры влетел в лобовое стекло автомобиля Honda. Об этом сообщают спасатели округа Бревад в США на своей странице в Facebook.

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Судя по фотографиям лист фанеры размером с дверь как в масло вошел в стекло.

Женщина-водитель автомобиля каким-то чудом не пострадала. 

Honda ехала за пикапом, который перевозил листовую фанеру. Если бы не передние стойки, последствия аварии были бы куда более трагическими.

Англоязычные пользователи сети отметили, что авария похожа на знаменитую сцену в известном хоррор-фильме “Пункт назначения 2“

Ранее сообщалось, что в Киеве авто провалилось в огромную яму.

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Теги: Пункт назначения, авария, бревно в лобовое стекло
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