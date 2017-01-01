Воры предпочитают "евробляхи": Какие шансы вернуть украденное авто

Потерявший машину автомобилист не считается потерпевшим.

Тревожные новости для владельцев "евроблях". Автомобильные воры предпочитают автомобили на иностранной регистрации. Об этом сообщает Политека.

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Украденные автомобили с еврономерами вернуть практически нереально, автомобилисты оказываются буквально в безвыходном положении.

Заявление об угоне написать нельзя, так как большинство "евроблях" числятся собственностью иностранцев, а не фактических владельцев-украинцев. Потерявший машину автомобилист не будет считаться потерпевшим, так как по документам он никогда и не владел украденным автомобилем.

К тому же автомобили обычно просто разбирают на запчасти

Ранее сообщалось, что Литва поможет украинскому правительству бороться с "евробляхами".