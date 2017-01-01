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Воры предпочитают "евробляхи": Какие шансы вернуть украденное авто

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Потерявший машину автомобилист не считается потерпевшим.
Украденную машину вернуть практически нереально
Украденную машину вернуть практически нереально
depositphotos.com

Тревожные новости для владельцев "евроблях". Автомобильные воры предпочитают автомобили на иностранной регистрации. Об этом сообщает Политека.

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Украденные автомобили с еврономерами вернуть практически нереально, автомобилисты оказываются буквально в безвыходном положении.

Заявление об угоне написать нельзя, так как большинство "евроблях" числятся собственностью иностранцев, а не фактических владельцев-украинцев. Потерявший машину автомобилист не будет считаться потерпевшим, так как по документам он никогда и не владел украденным автомобилем.

К тому же автомобили обычно просто разбирают на запчасти 

Ранее сообщалось, что Литва поможет украинскому правительству бороться с "евробляхами".

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Теги: евробляхи, украли евробляху, кражи евроблях
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