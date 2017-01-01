"Евробляхи", или новые авто - какие авто украинцы покупают чаще
В сентябре украинцы пригнали 11,5 тыс "евроблях".
Количество "евроблях" стало больше легального импорта по сниженным акцизом и рынка новых авто. Это следуют из данных Autoconsulting.
Читай также: Чего добивались депутаты, предлагая налог на все авто старше 5 лет
В сентябре украинцы пригнали 11,5 тыс "евроблях", что на существенные 35% больше, чем в августе.
Рынок новых авто в свою очередь составил 6,3 тыс авто. Этот показатель снизился на 17%, по сравнению с сентябрем прошлого года.
Легальный импорт б/у авто по льготным акцизам составил 10,7 тыс. авто, что на 93% больше, чем год назад.
Ранее сообщалось, что воры предпочитают "евробляхи" - какие шансы вернуть украденное авто.
Полная версия правил