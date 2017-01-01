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"Евробляхи", или новые авто - какие авто украинцы покупают чаще

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В сентябре украинцы пригнали 11,5 тыс "евроблях".
Рынок новых авто составил 6,3 тыс авто.
Рынок новых авто составил 6,3 тыс авто.
depositphotos.com

Количество "евроблях" стало больше легального импорта по сниженным акцизом и рынка новых авто. Это следуют из данных Autoconsulting.

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В сентябре украинцы пригнали 11,5 тыс "евроблях", что на существенные 35% больше, чем в августе.

Рынок новых авто в свою очередь составил 6,3 тыс авто. Этот показатель снизился на 17%, по сравнению с сентябрем прошлого года.

Легальный импорт б/у авто по льготным акцизам составил 10,7 тыс. авто, что на 93% больше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что воры предпочитают "евробляхи" - какие шансы вернуть украденное авто.

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Теги: евробляхи, покупка, статистика, купить авто, купить евробляху украина, льготный акциз
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