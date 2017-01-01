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Патрульные начали активно штрафовать владельцев "евроблях"

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Мнение о том, что "евробляхеров" не штрафуют - ошибочное.
Трудности могут возникнуть после появления автофиксации нарушений
Трудности могут возникнуть после появления автофиксации нарушений
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Мнение о том, что “евробляхеров“ не штрафуют патрульные - ошибочное. Об этом заявил зам начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в интервью Громадське.

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“Проблем никаких вообще нет - “евробляха“ это, либо транспортное средство на отечественной регистрации - для нас неважно, потому что мы привлекаем к ответственности водителя“, - заявил Белошицкий.

Трудности могут возникнуть после появления автоматической системы фиксации нарушений, так как не до конца ясно, кому будут отсылаться “письма счастья“.

Ранее сообщалось, какие шансы вернуть украденную “евробляху“.

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Теги: евробляхи, штрафы евробляхи, Украина
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