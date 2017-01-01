ТОП-4 подсказки для простой и безопасной парковки

Повреждения автомобилей достаточно часто случаются как раз на парковочном месте.

Как парковать авто безопасно и без проблем depositphotos.com

Повреждения автомобилей достаточно часто случаются как раз на парковочном месте. Как парковать авто безопасно и без проблем рассказала Политека.

1. Научитесь чувствовать размеры авто

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Если вы чувствуете себя неуверенно за рулем во время парковки, возможно зеркала вашего авто не настроены должным образом и вы плохо “чувствуете“ размеры машины. Займитесь настройкой и скоро заметите, что паркуетесь намного легче.

2. Переставьте машину ровнее, если не получилось с первого раза

Нет ничего стыдного в том, чтобы переставить машину ровнее, если не получилось поставить ровно с первого раза. С другой стороны, вы облегчите жизнь другим автомобилистам, которые будут парковаться рядом и снизите риск того, что вас кто-то заденет при выезде.

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3. Не паркуйтесь под деревьями

Выбирайте места на парковке, которые не находятся под деревьями. Как показывает практика, именно на таких местах автомобили страдают чаще всего (от птиц, до упавших веток).

4. Автомобили новичков по соседству

Желательно избегать автомобили с наклейкой в виде восклицательного знака, сигнализирующие о том, что за рулем новички. Чаще всего неопытные водители цепляют чужие авто на парковке, как раз выезжая.

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