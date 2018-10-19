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Провокация или правосудие: Активисты начали борьбу с "героями парковок"

Комментариев: 1
Участники находят автомобили "героев парковок" и приклеивают на стекла наклейки.
Свои акции участники записывают на видео и выкладывают в Сети.
Свои акции участники записывают на видео и выкладывают в Сети.
Скриншот Youtube

В Киеве активисты организовали проект, посвященный борьбе против нарушителей правил парковки “ЗупилиЛося“.

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Участники находят автомобили “героев парковок“ и приклеивают на стекла наклейки с незамысловатой надписью “Осторожно! Лось на дороге“.

Свои акции участники записывают на видео и выкладывают в Сети. Особенно нашумевшим стал ролик, на котором запечатлены разборки с наглой азербайджанской молодежью, которые поставили свой автомобиль не по правилам, угрожали активистам и оскорбляли Украину.

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Позже с “героями“ ролика провела воспитательную беседу азербайджанская диаспора в Украине и молодежь записала ролик с извинениями.

По словам активистов, ничего противозаконного в их действиях нет. Также они отмечают, что на каждую акцию вызывают патрульных, но те их обращения игнорируют.

 

Ранее публиковались ТОП-4 подсказки для простой и безопасной парковки.

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Теги: герои парковки, Зупинилося, Лоси на дороге, нарушения правил парковки
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
karia    19.10.2018, 18:11
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karia
паны дерутся у холопов чубы трещат. нечем холопам больше заняться, кроме как на таких же как они злость вымещать под прикрытием правильности.
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