70-летний мост эффектно прогнулся, но выдержал вес автобуса-нарушителя
Водитель проигнорировал знаки, которые запрещают проезд транспортным средствам тяжелее 10 тонн.
В штате Арканзас, США нарушитель на тяжелом автобусе едва не разрушил старый мост. Соответствующее видео появилось на Youtube.
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Водитель проигнорировал знаки, которые запрещают проезд транспортным средствам тяжелее 10 тонн.
Как сообщают комментаторы под видео в Youtube, вес такого автобуса - минимум 22 тонны.
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Были ли пассажиры в автобусе - не сообщается. Местный Департамент транспорта закрыл мост для проверки, но повреждений не обнаружил. Водителя автобуса разыскивает полиция.
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