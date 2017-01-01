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70-летний мост эффектно прогнулся, но выдержал вес автобуса-нарушителя

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Водитель проигнорировал знаки, которые запрещают проезд транспортным средствам тяжелее 10 тонн.
Местный Департамент транспорта закрыл мост для проверки, но повреждений не обнаружил
Местный Департамент транспорта закрыл мост для проверки, но повреждений не обнаружил
Скриншот видео

В штате Арканзас, США нарушитель на тяжелом автобусе едва не разрушил старый мост. Соответствующее видео появилось на Youtube.

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Водитель проигнорировал знаки, которые запрещают проезд транспортным средствам тяжелее 10 тонн.

Как сообщают комментаторы под видео в Youtube, вес такого автобуса - минимум 22 тонны.

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Были ли пассажиры в автобусе - не сообщается. Местный Департамент транспорта закрыл мост для проверки, но повреждений не обнаружил. Водителя автобуса разыскивает полиция.

Ранее публиковались лучшие видео автоприколов - пятничная подборка #2.

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Теги: мост прогнулся, интересные видео, США
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