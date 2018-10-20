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В Google Maps добавили новую интересную функцию для водителей

Комментариев: 1
Новая функция очень пригодится владельцам электрокаров.
Google не первый раз радует автомобильными новшествами
Google не первый раз радует автомобильными новшествами
google.com

В Google Maps появилась новая функция для водителей электрокаров - поиск и помощь в выборе станций для зарядки. Об этом передает Политека.

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Сообщается, что карта будет отображать всю необходимую информацию, такую как совместимость с авто, длительность зарядки, цена услуг, отзывы, оценки и так далее.

Также можно будет воспользоваться поиском определенной сети зарядок.

Для отображения станций нужно сделать быстрый поиск по запросу “EV charging“.

Ранее сообщалось, что гуглили украинские водители в 2018.

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Теги: электрокары, станции зарядки, поиск станций зарядки, карта станций зарядки электроавтомобилей
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
    20.10.2018, 12:05
Оценка:  0
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