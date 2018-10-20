В Google Maps добавили новую интересную функцию для водителей

Новая функция очень пригодится владельцам электрокаров.

Google не первый раз радует автомобильными новшествами google.com

В Google Maps появилась новая функция для водителей электрокаров - поиск и помощь в выборе станций для зарядки. Об этом передает Политека.

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Сообщается, что карта будет отображать всю необходимую информацию, такую как совместимость с авто, длительность зарядки, цена услуг, отзывы, оценки и так далее.

Также можно будет воспользоваться поиском определенной сети зарядок.

Для отображения станций нужно сделать быстрый поиск по запросу “EV charging“.

Ранее сообщалось, что гуглили украинские водители в 2018.