В Google Maps добавили новую интересную функцию для водителей
Новая функция очень пригодится владельцам электрокаров.
В Google Maps появилась новая функция для водителей электрокаров - поиск и помощь в выборе станций для зарядки. Об этом передает Политека.
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Сообщается, что карта будет отображать всю необходимую информацию, такую как совместимость с авто, длительность зарядки, цена услуг, отзывы, оценки и так далее.
Также можно будет воспользоваться поиском определенной сети зарядок.
Для отображения станций нужно сделать быстрый поиск по запросу “EV charging“.
Ранее сообщалось, что гуглили украинские водители в 2018.
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