ТОП-5 самых захватывающих автомобилей, которые появятся совсем скоро

Какие авто ждут с наибольшим нетерпением по всему миру.

Появление каких автомобилей ждут с наибольшим нетерпением рассказал Мотор1.

1. Lamborghini Sedan

Lamborghini Sedan wikipedia.org

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Роскошный Lamborghini с кузовом седан может появится уже в следующем году. О проекте авто заговорили после презентации концепта 4-дверного Estoque. Скорее всего авто будет на шасси MSB, которое материнская компания Lamborghini Volkswagen задействовало в Porsche Panamera и Bentley Continental GT.

2. Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander carsguide.com.au

Новый Outlander будет на шасси Nissan Rouge. Паркетник будет самым габаритным, среди авто, которые предлагает Mitsubishi. Один из вариантов авто будет гибридным и весьма экономным.

3. Mercedes SL

Mercedes SL motor1.com

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Mercedes-Benz SL-класса не обновлялся с 2012 года. Выпуск новой версии анонсировали на официальном уровне. Мощный мотор V12 заменит гибридная установка, следуя современным трендам на экономность и экологичность.

4. Lagonda Electric SUV

Lagonda Electric SUV www.thedrive.com

Саббренд Aston Martin появится в 2021 году. Будущий автомобиль описывают, как “лакшери электрокроссовер“ и это все, что о нем известно на данный момент.

5. Jaguar XK

Jaguar XK motor1.com

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Jaguar XK заявлен на 2021 год - это будет спорткар 2+2 на основе F-Type 2019. Покупатели смогут выбрать между 4-х или 6-цилиндровым мотором семейства Ingenium

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