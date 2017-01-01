ТОП-5 самых захватывающих автомобилей, которые появятся совсем скоро
Появление каких автомобилей ждут с наибольшим нетерпением рассказал Мотор1.
1. Lamborghini Sedan
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Роскошный Lamborghini с кузовом седан может появится уже в следующем году. О проекте авто заговорили после презентации концепта 4-дверного Estoque. Скорее всего авто будет на шасси MSB, которое материнская компания Lamborghini Volkswagen задействовало в Porsche Panamera и Bentley Continental GT.
2. Mitsubishi Outlander
Новый Outlander будет на шасси Nissan Rouge. Паркетник будет самым габаритным, среди авто, которые предлагает Mitsubishi. Один из вариантов авто будет гибридным и весьма экономным.
3. Mercedes SL
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Mercedes-Benz SL-класса не обновлялся с 2012 года. Выпуск новой версии анонсировали на официальном уровне. Мощный мотор V12 заменит гибридная установка, следуя современным трендам на экономность и экологичность.
4. Lagonda Electric SUV
Саббренд Aston Martin появится в 2021 году. Будущий автомобиль описывают, как “лакшери электрокроссовер“ и это все, что о нем известно на данный момент.
5. Jaguar XK
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Jaguar XK заявлен на 2021 год - это будет спорткар 2+2 на основе F-Type 2019. Покупатели смогут выбрать между 4-х или 6-цилиндровым мотором семейства Ingenium
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