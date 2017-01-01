Вендетта на парковке: Киевлянин замысловато отомстил своему обидчику

Точного объяснения такой агрессии никто дать не может.

В Киеве на одной из парковок развернулась настоящая война. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Поставить кресло на припаркованный автомобиль Nissan решил недовольный житель на Ревуцкого 24/4. Точного объяснения такой агрессии никто дать не может, но говорят, что причиной может стать то, что обычно на это место ставят два авто“, - говорится в сообщении.

Причиной может стать то, что обычно на это место ставят два авто facebook.com/KyivOperativ/

Ранее публиковались ТОП-4 подсказки для простой и безопасной парковки.