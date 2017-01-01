Раскрыта свежая схема "развода" автомобилистов
К старым способам развода уже все привыкли, поэтому мошенники вынуждены придумывать что-то новое.
К такому разводу, как снятые номера, или фары с запиской, предлагающей вернуть имущество за вознаграждение уже все привыкли. Вероятно поэтому мошенники придумали новый способ, сообщает Авто24.
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На дверь, или колесо вешают навесной замок, с запиской в которой предлагается получить ключ за вознаграждение. За ключ просят не менее 1000 гривен.
Эксперты советуют не идти на поводу у мошенников, а воспользоваться услугами СТО, или службы открытия замков - обойдется услуга в 200-300 гривен. Остается надеяться, что замки вешают не работники перечисленных служб для привлечения клиентов.
Ранее сообщалось, что угонять машины начали по новой схеме.
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