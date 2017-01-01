Раскрыта свежая схема "развода" автомобилистов

К старым способам развода уже все привыкли, поэтому мошенники вынуждены придумывать что-то новое.

К такому разводу, как снятые номера, или фары с запиской, предлагающей вернуть имущество за вознаграждение уже все привыкли. Вероятно поэтому мошенники придумали новый способ, сообщает Авто24.

Читай также: “Жертву пропускают на кольце“: В Сети рассказали о новой автоподставе

На дверь, или колесо вешают навесной замок, с запиской в которой предлагается получить ключ за вознаграждение. За ключ просят не менее 1000 гривен.

Эксперты советуют не идти на поводу у мошенников, а воспользоваться услугами СТО, или службы открытия замков - обойдется услуга в 200-300 гривен. Остается надеяться, что замки вешают не работники перечисленных служб для привлечения клиентов.

За ключ от замка мошенники просят не менее 1000 гривен. auto.24tv.ua

Ранее сообщалось, что угонять машины начали по новой схеме.