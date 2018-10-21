Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ТОП-10 авто, которые наиболее часто попадают в ДТП

Комментариев: 0
Исследовали провели анализ отчетов о ДТП по выборке из 1,5 млн авто.

Читай также: “Жертву пропускают на кольце“: В Сети рассказали о новой автоподставе

Исследовали провели анализ отчетов о ДТП по выборке из 1,5 млн авто, чтобы выяснить, какие автомобили чаще попадают в ДТП. Об этом сообщает Автобаттл.

ТОП-10 авто, которые наиболее часто попадают в аварии (% авто, которые попадали в ДТП)

1. Audi S5  (43%)

Audi S5
Audi S5
wikipedia.org

2. Citroen C4 Aircross (39,2%)

Citroen C4 Aircross
Citroen C4 Aircross
wikipedia.org

3. Jaguar X-Type (38,2%)

Jaguar X-Type
Jaguar X-Type
wikipedia.org

4. Cadillac CTS (37,9%)

Cadillac CTS
Cadillac CTS
wikipedia.org

5. Volkswagen Phaeton (37,1%)

Volkswagen Phaeton
Volkswagen Phaeton
wikipedia.org

6. Jaguar XF (36,8%)

Jaguar XF
Jaguar XF
wikipedia.org

7. Mercedes CL (36,4%)

Mercedes CL
Mercedes CL
wikipedia.org

8. Lexus IS (35,9%)

Lexus IS
Lexus IS
wikipedia.org

9. Lexus GS (35,7%)

Lexus GS
Lexus GS
wikipedia.org

10. Infiniti G35 (35,5%)

Infiniti G35
Infiniti G35
wikipedia.org

Ранее сообщалось, что раскрыта свежая схема “развода“ автомобилистов.

Поделись:
Теги: ТОП-10, ДТП, статистика, исследования
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь