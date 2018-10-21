ТОП-10 авто, которые наиболее часто попадают в ДТП
Исследовали провели анализ отчетов о ДТП по выборке из 1,5 млн авто.
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Исследовали провели анализ отчетов о ДТП по выборке из 1,5 млн авто, чтобы выяснить, какие автомобили чаще попадают в ДТП. Об этом сообщает Автобаттл.
ТОП-10 авто, которые наиболее часто попадают в аварии (% авто, которые попадали в ДТП)
1. Audi S5 (43%)
2. Citroen C4 Aircross (39,2%)
3. Jaguar X-Type (38,2%)
4. Cadillac CTS (37,9%)
5. Volkswagen Phaeton (37,1%)
6. Jaguar XF (36,8%)
7. Mercedes CL (36,4%)
8. Lexus IS (35,9%)
9. Lexus GS (35,7%)
10. Infiniti G35 (35,5%)
Ранее сообщалось, что раскрыта свежая схема “развода“ автомобилистов.
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