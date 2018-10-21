ТОП-10 авто, которые наиболее часто попадают в ДТП

Исследовали провели анализ отчетов о ДТП по выборке из 1,5 млн авто.

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Исследовали провели анализ отчетов о ДТП по выборке из 1,5 млн авто, чтобы выяснить, какие автомобили чаще попадают в ДТП. Об этом сообщает Автобаттл.

ТОП-10 авто, которые наиболее часто попадают в аварии (% авто, которые попадали в ДТП)

1. Audi S5 (43%)

Audi S5 wikipedia.org

2. Citroen C4 Aircross (39,2%)

Citroen C4 Aircross wikipedia.org

3. Jaguar X-Type (38,2%)

Jaguar X-Type wikipedia.org

4. Cadillac CTS (37,9%)

Cadillac CTS wikipedia.org

5. Volkswagen Phaeton (37,1%)

Volkswagen Phaeton wikipedia.org

6. Jaguar XF (36,8%)

Jaguar XF wikipedia.org

7. Mercedes CL (36,4%)

Mercedes CL wikipedia.org

8. Lexus IS (35,9%)

Lexus IS wikipedia.org

9. Lexus GS (35,7%)

Lexus GS wikipedia.org

10. Infiniti G35 (35,5%)

Infiniti G35 wikipedia.org

Ранее сообщалось, что раскрыта свежая схема “развода“ автомобилистов.