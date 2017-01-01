Нацбанк пытается продать пять Toyota Сamry

Минимальная начальная стоимость составит 146 497 гривен.

НБУ пытается продать 5 авто Toyota Сamry, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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“Управление закупок Нацбанка в соответствии с решением правления осуществляет отчуждение автомобилей Toyota Сamry (5 единиц), путем проведения повторных аукционов (четвертые торги) и отчуждение жилого дома, расположенного по адресу Киев, ул. Ивана Франко, 5, путем проведения аукциона (первые торги)”, - говорится в сообщении.

Торги пройдут 8 и 9 ноября. Организовывает мероприятие “Универсальная товарно-сырьевая биржа“.

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Напомним, ранее 7 сентября НБУ уже устраивал продажу 9 Toyota Сamry , но птогда продать получилось только сейчас.

На новом аукционе минимальная начальная стоимость (за автомобиль 2005-го года) составляет 146 497 гривен, а максимальная начальная стоимость (за автомобиль 2007 года) - 208 883 гривен.

Ранее публиковался ТОП-5 самых крутых авто японской полиции.