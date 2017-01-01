Центр Киева скован пробками из-за масштабного ДТП - карта

Движение заблокировано на целом ряде улиц в центре Киева.

В ДТП пострадало как минимум 17 автомобилей kiev.informator.ua

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В центре Киева существенно ограничено движения из-за масштабного ДТП на бульваре Леси Украинки.

Движение парализовано от метро Печерская до Бессарабской площади. Также усложнено движение на близлежащих улицах.

Водителям придется спланировать объездной маршрут google.com/maps

Ранее сообщалось, что появилось видео, как мужчина с продуктами в руках попал под машину.