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Центр Киева скован пробками из-за масштабного ДТП - карта

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Движение заблокировано на целом ряде улиц в центре Киева.
В ДТП пострадало как минимум 17 автомобилей
В ДТП пострадало как минимум 17 автомобилей
kiev.informator.ua

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В центре Киева существенно ограничено движения из-за масштабного ДТП на бульваре Леси Украинки.

Движение парализовано от метро Печерская до Бессарабской площади. Также усложнено движение на близлежащих улицах.

Водителям придется спланировать объездной маршрут
Водителям придется спланировать объездной маршрут
google.com/maps

Ранее сообщалось, что появилось видео, как мужчина с продуктами в руках попал под машину.

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Теги: ДТП на Леси Украинки, ДТП с краном, цепное ДТП, карта пробок
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