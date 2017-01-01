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ТОП-10 слабых мест в радарах Trucam, которые должны знать все

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Лучший способ не получать штрафы - не нарушать правила, но знать особенности работы радаров нужно обязательно.
Точность замеров, выписанных в мороз меньше -10 не гарантирована
Точность замеров, выписанных в мороз меньше -10 не гарантирована
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В Украину вернулись радары Trucam. Лучший способ не получать штрафы - не нарушать правила, но знать особенности работы радаров должен каждый. Информацией поделилось Авто24.

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1. Температурный режим работы Trucam - от -10 до +60 градусов. Поэтому вы можете смело оспаривать штрафы в более сильный мороз, потому что точность измерения не гарантирована.

2. Не смотря на то, что лазерный Trucam достаточно точный, с заявленных ранее 1200 метров вас вряд ли поймают в "видоискатель". Ловить нарушителей начинают с 500-700 метров.

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3. Видеосъемка нарушителя скоростного режима начинается с 80 метров (чтобы был читабелен номерной знак), если на этом расстоянии у водителя получится спрятаться за другими авто, замер будет считаться недействительным.

4. Скорость Trucam измеряет с шагом в 2 километра, поэтому превышение лимита всего на 2 километра спорное и его можно обжаловать 

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5. Как правило, если полиция уже остановила водителя, пока его не отпустят, новых водителей не останавливают. Поэтому, если вы видите, что патруль уже с кем-то "общается", можете не беспокоится.

В свою очередь попытки оспорить штраф, сославшись на то, что вас отследили в неположенном для измерения радарами месте не получится - радары оборудованы точным GPS модулем координаты 

Ранее сообщалось, что патрульные могут разводить водителей, благодаря лазейке в Trucam - СМИ.

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Теги: радары, Trucam, особенности работы Trucam, обжаловать штраф
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