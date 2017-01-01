Автомобили, которые чаще всего крадут в Украине: Кто в зоне риска

Нацполиция опубликовала статистику автокраж за 9 месяцев 2018 года.

Чаще всего воры охотятся за автомобилями Toyota depositphotos.com

Нацполиция опубликовала статистику автокраж за 9 месяцев 2018 года. Информацией поделился зам главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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Так среди марок украденных автомобилей на первом месте с большим отрывом находится Toyota (205 авто), далее идут Mazda (71 авто), Lexus (65 авто), Land Rover (37 авто), Mercedes (32 авто), Honda (18 авто), BMW (10 авто), Audi (9) и другие.

Если говорить о географии - чаще всего крадут в Киеве и в Одесской области.

рейтинг марок, которые крали в Украине чаще всего Facebook.com

Статистика краж по месяцам Facebook.com

Чаще всего крадут в Киеве и в Одесской области Facebook.com

Ранее сообщалось, что угонять машины начали по новой схеме.