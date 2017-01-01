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Автомобили, которые чаще всего крадут в Украине: Кто в зоне риска

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Нацполиция опубликовала статистику автокраж за 9 месяцев 2018 года.
Чаще всего воры охотятся за автомобилями Toyota
Чаще всего воры охотятся за автомобилями Toyota
depositphotos.com

Нацполиция опубликовала статистику автокраж за 9 месяцев 2018 года. Информацией поделился зам главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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Так среди марок украденных автомобилей на первом месте с большим отрывом находится Toyota (205 авто), далее идут Mazda (71 авто), Lexus (65 авто), Land Rover (37 авто), Mercedes (32 авто), Honda (18 авто), BMW (10 авто), Audi (9) и другие.

Если говорить о географии - чаще всего крадут в Киеве и в Одесской области.

рейтинг марок, которые крали в Украине чаще всего
рейтинг марок, которые крали в Украине чаще всего
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Статистика краж по месяцам
Статистика краж по месяцам
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Чаще всего крадут в Киеве и в Одесской области
Чаще всего крадут в Киеве и в Одесской области
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Ранее сообщалось, что угонять машины начали по новой схеме.

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Теги: кражи автомобилей, рейтинг автомобилей, популярные у воров автомобили
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