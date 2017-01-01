Из "Запорожца" сделали очень стильную копию Porsche Boxster 986
ЗАЗ-968 преобразили настолько, что узнать его практически нереально.
В Сети появилось фото очередного интересного тюнинга ЗАЗ “Запорожец“.
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ЗАЗ-968 преобразили настолько, что узнать его практически нереально. Кто автор тюнинга и где было сделано фото не сообщается. Авто на беларуских номерах.
Авторы тюнинга, создавая дизайн, явно вдохновлялись внешним видом Porsche Boxter 986.
Ранее сообщалось, что в Киеве засняли смешной “Бобик“, переделанный в амфибию.
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