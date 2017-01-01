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Из "Запорожца" сделали очень стильную копию Porsche Boxster 986

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ЗАЗ-968 преобразили настолько, что узнать его практически нереально.
Кто автор тюнинга и где было сделано фото не сообщается
Кто автор тюнинга и где было сделано фото не сообщается
Сеть

В Сети появилось фото очередного интересного тюнинга ЗАЗ “Запорожец“.

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ЗАЗ-968 преобразили настолько, что узнать его практически нереально. Кто автор тюнинга и где было сделано фото не сообщается. Авто на беларуских номерах.

Авторы тюнинга, создавая дизайн, явно вдохновлялись внешним видом Porsche Boxter 986.

Необычный автомобиль на беларуских номерах.
Необычный автомобиль на беларуских номерах.
Сеть

Создавая дизайн, авторы явно вдохновлялись внешним видом Porsche Boxter 986
Создавая дизайн, авторы явно вдохновлялись внешним видом Porsche Boxter 986
wikipedia.org

Ранее сообщалось, что в Киеве засняли смешной “Бобик“, переделанный в амфибию.

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Теги: Запорожец, тюнинг Запорожца, интересные авто
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