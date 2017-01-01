Резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему

До места назначения не могут доехать около 300 цистерн газа.

За октябрь оптовая ценна тонны сжиженного газа выросла на 7,7%. depositphotos.com

На АЗС наблюдается парадоксальная ситуация - "доступный" газ дорожает, а бензин дешевеет. Об этом сообщают Факты.

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Как сообщалось ранее бензин дешевеет из-за изменения мировых цен на нефть - цена барреля нефти марки Brent снизилась на 2,78% за вторник 23 октября.

В свою очередь газ дорожает - за октябрь оптовая ценна тонны сжиженного газа выросла на 7,7%. Эксперты объясняют это недостатком газа в Украине из-за снижения импорта и проблемы с Ж/Д сообщением - сообщается, что не могут доехать до места назначения около 300 цистерн газа.

Ранее сообщалось, что как продавцы топлива обкрадывают украинцев: ТОП-3 способа.