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Новый российский автомобиль проржавел прямо в автосалоне

Комментариев: 2
Блогеры нашли существенные дефекты в новеньком российском автомобиле УАЗ 2206.
"Буханку" в неидеальном состоянии засняли в автосалоне
"Буханку" в неидеальном состоянии засняли в автосалоне
Скриншот видео

Блогеры нашли существенные дефекты в новеньком российском автомобиле УАЗ 2206. Соответствующее видео опубликовали в Youtube. 

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"Ее еще не начали эксплуатировать, а она уже в коррозии. Обратите внимание на нижнюю часть авто. Из салона торчат саморезы. А многие части находятся в коррозии. Через полгода коррозия покроет всю нижнюю часть автомобиля, а через год начнут отваливаться куски листового железа", - говорится в описании к видео.

Сообщается, что цена на такой автомобиль в модификации "Охотник" достигает 1 269 000 российских рублей, что в нашей валюте - 548 822 гривны.

Некоторые части новенького авто покрыты ржавчиной
Некоторые части новенького авто покрыты ржавчиной
Скриншот видео

Ранее сообщалось, что Латвия перезапустит легендарный "Рафик" в роли троллейбуса.

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Теги: российский автопром, курьезы, УАЗ 2206, Буханка, Буханка "Охотник"
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.10.2018, 17:59
Оценка:  +1
гость
расея это заборы менты параши чурки ломающиеся гнилые авто везде звучит речь с матюками все курят и пишут матюки на стенах... Основная социальная модель поведения у женщин это бльaдь у мужчин крутой агрессивный
гость  (аноним)  24.10.2018, 17:44
Оценка:  +6
гость
вы посмотрите видео как алкашки райсеские на заводе авто эти шкурят и кисточкой подкрашивают...
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