Новый российский автомобиль проржавел прямо в автосалоне

Блогеры нашли существенные дефекты в новеньком российском автомобиле УАЗ 2206.

Блогеры нашли существенные дефекты в новеньком российском автомобиле УАЗ 2206. Соответствующее видео опубликовали в Youtube.

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"Ее еще не начали эксплуатировать, а она уже в коррозии. Обратите внимание на нижнюю часть авто. Из салона торчат саморезы. А многие части находятся в коррозии. Через полгода коррозия покроет всю нижнюю часть автомобиля, а через год начнут отваливаться куски листового железа", - говорится в описании к видео.

Сообщается, что цена на такой автомобиль в модификации "Охотник" достигает 1 269 000 российских рублей, что в нашей валюте - 548 822 гривны.

Некоторые части новенького авто покрыты ржавчиной Скриншот видео

Ранее сообщалось, что Латвия перезапустит легендарный "Рафик" в роли троллейбуса.