Проверка на прочность: Какие автоновинки прошли жесткие тесты Euro NCAP
Еврокомитет Euro NCAP опубликовал результаты крэш-тестов автоновинок. В лидеры впервые выбился автомобиль на водороде, что развеивает убеждение о том, что автомобили на альтернативных источниках энергии отстают по безопасности.
Автомобили получившие 5 звезд (оценка безопасности в %)
1. Hyundai NEXO
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Водитель или взрослый пассажир - 94%
Пассажир-ребенок - 87%
Уязвимые участники дорожного движения (пешеходы, другие авто) - 67%
Устройства обеспечения безопасности - 80%
2. Lexus ES
Водитель или взрослый пассажир - 91%
Пассажир-ребенок - 87%
Уязвимые участники дорожного движения (пешеходы, другие авто) - 90%
Устройства обеспечения безопасности - 77%
3. Mazda 6
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Водитель или взрослый пассажир - 95%
Пассажир-ребенок - 91%
Уязвимые участники дорожного движения (пешеходы, другие авто) - 66%
Устройства обеспечения безопасности - 73%
4. Mercedes-Benz A-Class
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Водитель или взрослый пассажир - 96%
Пассажир-ребенок - 91%
Уязвимые участники дорожного движения (пешеходы, другие авто) - 92%
Устройства обеспечения безопасности - 75%
Ранее публиковался ТОП-5 самых распространенных причин возгорания авто.
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