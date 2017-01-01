Проверка на прочность: Какие автоновинки прошли жесткие тесты Euro NCAP

В лидеры впервые выбился автомобиль на водороде.

Еврокомитет Euro NCAP опубликовал результаты крэш-тестов автоновинок. В лидеры впервые выбился автомобиль на водороде, что развеивает убеждение о том, что автомобили на альтернативных источниках энергии отстают по безопасности.

Автомобили получившие 5 звезд (оценка безопасности в %)

1. Hyundai NEXO

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Водитель или взрослый пассажир - 94%

Пассажир-ребенок - 87%

Уязвимые участники дорожного движения (пешеходы, другие авто) - 67%

Устройства обеспечения безопасности - 80%

2. Lexus ES

Водитель или взрослый пассажир - 91%

Пассажир-ребенок - 87%

Уязвимые участники дорожного движения (пешеходы, другие авто) - 90%

Устройства обеспечения безопасности - 77%

3. Mazda 6

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Водитель или взрослый пассажир - 95%

Пассажир-ребенок - 91%

Уязвимые участники дорожного движения (пешеходы, другие авто) - 66%

Устройства обеспечения безопасности - 73%

4. Mercedes-Benz A-Class

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Водитель или взрослый пассажир - 96%

Пассажир-ребенок - 91%

Уязвимые участники дорожного движения (пешеходы, другие авто) - 92%

Устройства обеспечения безопасности - 75%

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