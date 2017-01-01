Активисты засняли, как депутаты нагло нарушают правила движения
Примечательными стали не столько нарушения, сколько реакция политиков.
Активисты проекта “ЗупиниЛося“, которые известны своей борьбой с водителями, которые нарушают правила парковки, провели акцию возле Верховной Рады. Соответствующее видео появилось в youtube.
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В этот раз под прицелом оказались украинские политики. По отзывом участников акции, примечательными стали не столько нарушения, которыми никого не удивишь, а реакция политиков.
Большинство депутатов просто игнорировали замечания, но некоторые отвечали с большой агрессией - сторону активистов звучали обвинения и даже угрозы. Признавать свои нарушения никто не стал.
Ранее публиковались ТОП-4 подсказки для простой и безопасной парковки.
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