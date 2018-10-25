ТОП-5 самых дорогих шин в мире

Поменять шины на авто стоит недешево, но все могло бы быть намного хуже.

Подходит время, когда автомобилистам стоит задумать о том, чтобы переобуть свое авто в зимние шины. Удовольствие это затратное. Чтобы почувствовать себя немного лучше, Автобатл подготовил рейтинг самых дорогих шин.

5. Челнок Shuttle - 5 500 долларов

Челнок Shuttle wikipedia.org

Читай также: ТОП-5 самых дешевых автомобилей с коробкой “автомат“

У Shuttle 6 колес, которые должны выдерживать колоссальную нагрузку. Шины изготавливает Michelin, они очень легкие, внутри - азот, чтобы выдерживать низкую температуру и высокое давление. Шины, конечно же, одноразовые, после посадки их нужно менять. Стоимость одной шины - 5 500 долларов.

4. Bugatti Veyron - 9 650 долларов

Bugatti Veyron wikipedia.org

Спорткар Bugatti Veyron разгоняется до 400 км в час всего за 14 секунд, поэтому шины должны обеспечивать отличное сцепление и управляемость. Изготавливает их, как и для Shuttle, Michelin. Используются две разные марки - на передние и задние колеса. Одна шина обойдется почти в 10 000 долларов.

3. Catepillar 797 - 42 500 долларов

Catepillar 797 wikipedia.org

Читай также: Проверка на прочность: Какие автоновинки прошли жесткие тесты Euro NCAP

Catepillar 797 для горных работ изготавливает все тот же Michelin. Вес одной шины - 5,3 тонны, диаметр - 4 метра. Но и нагрузка на каждое колесо огромная. Цена - 42 500 долларов.

2. Versatile 610D - 63 000 долларов

Versatile 610D Скриншот Youtube

Один из самых больших погрузчиков в мире нуждается в особенных шинах. Выпущенные фирмой FIRESTONE используют не больше года и обязательно в чехлах из цепей. Стоимость - 63 000 долларов.

1. Аэробус А380 - 92 000 долларов

Аэробус А380 wikipedia.org

Читай также: ТОП-10 авто, которые наиболее часто попадают в ДТП

Самые дорогие шины у аэробус А380. Мало того, что у них не очень большой срок эксплуатации - всего полгода, так их еще и 22 на один самолет. Всего переобувка А380 больше 2 миллионов долларов.

Ранее был опубликован ТОП-5 советов, как сэкономить при покупке авто.