Забота в мелочах: ТОП-5 полезных подарков на День автомобилиста
С 1993 года в Украине празднуется День автомобилиста - 28 октября. Как проявить заботу о своих близких, которые водят машину рассказал ICTV.
1. Термочашка
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Термочашка в авто - отличный подарок, особенно перед наступлением холодов. Кроме практичности, этот подарок может стать очень стильным аксессуаром - если подобрать интересный дизайн, или придумать свой авторский, с, например, теплым пожеланием.
2. Обложка на документы
Кажется мелочью, но у многих автомобилистов просто не доходят руки ее купить.
3. Держатель для мобильного
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Начав пользоваться держателем для телефона, автомобилист уже не может представить, как он справлялся без нее. Ведь намного удобнее, когда телефон всегда под рукой, возле руля. Да и стоит такая подставка недорого.
4. Подушка, или массажер
Подушка на кресло автомобиля - отличный способ показать свою заботу.
5. Пылесос для авто
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Подарок немного дороже, но без сомнений очень практичный. Настоящий автомобилист очень ценит чистоту своего авто, а с пылесосом следить за порядком будет намного легче.
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