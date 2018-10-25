Забота в мелочах: ТОП-5 полезных подарков на День автомобилиста

С 1993 года в Украине празднуется День автомобилиста - 28 октября.

Чтобы показать заботу не жалко любых денег, но тратиться не всегда обязательно depositphotos.com

С 1993 года в Украине празднуется День автомобилиста - 28 октября. Как проявить заботу о своих близких, которые водят машину рассказал ICTV.

1. Термочашка

Термокружка - отличный подарок к холодам olx.ua

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Термочашка в авто - отличный подарок, особенно перед наступлением холодов. Кроме практичности, этот подарок может стать очень стильным аксессуаром - если подобрать интересный дизайн, или придумать свой авторский, с, например, теплым пожеланием.

2. Обложка на документы

Обложка для автодокументов olx.ua

Кажется мелочью, но у многих автомобилистов просто не доходят руки ее купить.

3. Держатель для мобильного

Подставка под телефон olx.ua

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Начав пользоваться держателем для телефона, автомобилист уже не может представить, как он справлялся без нее. Ведь намного удобнее, когда телефон всегда под рукой, возле руля. Да и стоит такая подставка недорого.

4. Подушка, или массажер

Подушка на кресло авто olx.ua

Подушка на кресло автомобиля - отличный способ показать свою заботу.

5. Пылесос для авто

Мини-пылесос для авто Скриншот Youtube

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Подарок немного дороже, но без сомнений очень практичный. Настоящий автомобилист очень ценит чистоту своего авто, а с пылесосом следить за порядком будет намного легче.

Ранее сообщалось, что ТОП-5 самых распространенных причин возгорания авто.