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Забота в мелочах: ТОП-5 полезных подарков на День автомобилиста

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С 1993 года в Украине празднуется День автомобилиста - 28 октября.
Чтобы показать заботу не жалко любых денег, но тратиться не всегда обязательно
Чтобы показать заботу не жалко любых денег, но тратиться не всегда обязательно
depositphotos.com

С 1993 года в Украине празднуется День автомобилиста - 28 октября. Как проявить заботу о своих близких, которые водят машину рассказал ICTV.

1. Термочашка

Термокружка - отличный подарок к холодам
Термокружка - отличный подарок к холодам
olx.ua

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Термочашка в авто - отличный подарок, особенно перед наступлением холодов. Кроме практичности, этот подарок может стать очень стильным аксессуаром - если подобрать интересный дизайн, или придумать свой авторский, с, например, теплым пожеланием.

2. Обложка на документы

Обложка для автодокументов
Обложка для автодокументов
olx.ua

Кажется мелочью, но у многих автомобилистов просто не доходят руки ее купить.

3. Держатель для мобильного

Подставка под телефон
Подставка под телефон
olx.ua

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Начав пользоваться держателем для телефона, автомобилист уже не может представить, как он справлялся без нее. Ведь намного удобнее, когда телефон всегда под рукой, возле руля. Да и стоит такая подставка недорого.

4. Подушка, или массажер

Подушка на кресло авто
Подушка на кресло авто
olx.ua

Подушка на кресло автомобиля - отличный способ показать свою заботу.

5. Пылесос для авто

Мини-пылесос для авто
Мини-пылесос для авто
Скриншот Youtube

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Подарок немного дороже, но без сомнений очень практичный. Настоящий автомобилист очень ценит чистоту своего авто, а с пылесосом следить за порядком будет намного легче.

Ранее сообщалось, что ТОП-5 самых распространенных причин возгорания авто.

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Теги: подарки, интересные подарки, что подарить, подарки водителю, подарки автомобилисту
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