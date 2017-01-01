В Киеве интернат купил дорогущий электрокар за 1,1 млн гривен

Nissan Leaf Tekna имеет запас хода в 378 км в час, благодаря 150 лошадям мощности.

Киевский психоневрологический интернат купил электрокар Nissan Leaf Tekna. Об этом сообщается в системе "Прозорро".

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Результаты тендера стали известны 22 октября. Сумма сделки - 1.1 млн гривен.

В торгах победила ТОВ "Карпоинт электрик". Конкурентами выступили ТОВ "Ереда" та ТОВ "Овьедо», которые проиграли по цене - предлагали соответственно 1,13 и 1,14 млн гривен. Проиграл из-за несоответствия требованиям ТОВ «Крафт-авто»

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Nissan Leaf Tekna имеет запас хода в 378 км в час, благодаря 150 лошадям мощности. В авто есть вспомогательные системы управления, управление функциями "с руля", интеграция с Apple CarPlay и Android Auto.

Ранее сообщалось, что на новенькие Mitsubishi Outlander для полиции потратят 112 миллионов.