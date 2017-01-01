ТОП-5 интересных методов борьбы с "пешеходами-зомби" в мире

Достаточно часто в ДТП виноваты именно пешеходы, которые “втыкают“ в смартфоны.

Для водителей создана целая система наказаний и штрафов с целью уменьшения количества ДТП. Но проблема нередко заключается в пешеходах. И достаточно часто в ДТП виноваты именно пешеходы, которые “утыкаются“ в смартфоны. Такие люди практически ничего не замечают вокруг себя, поэтому им даже дали название - Smombie (smartphone и zombie).

О том, как в мире борются с Smombie рассказал Автовод.

Знаки

Знаки "пешеходы-зомби" в Стокгольме Instagram.com

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Первый способ заключается в том, чтобы предупредить об опасности водителей. На них изображены люди, “уткнувшиеся в телефоны“, знаки устанавливают в местах, где чаще всего “встречаются“ такие пешеходы. Увидеть знаки можно, например, в Сеуле.

Надписи

Знаки "Отложи смартфон и живи" в Польше transport-publiczny.pl

В Польше зашли к проблеме с другой стороны - предупреждающие надписи сделали на асфальте, предполагается, что смотрящий в телефон увидит под ногами предупреждающую надпись и отвлечется от экрана. На асфальте пишут предостерегающую надпись, которая в переводе на русский звучит, как “Отложи смартфон и живи“.

Звуковое предупреждение

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Во Франции решили повлиять на другие органы зрения пешеходов - вместо зрительных сигналов используют звуковые. Сообщается, что на одной из улиц установлен датчик движения, который отмечает, если пешеход начал переходить дорогу в неположенном месте, прозвучит громкая запись тормозящего автомобиля и изображение напуганного нарушителя будет отображено на мониторе с надписью “Не переходите на красный“. Здесь идея кампании немного более широкая и кроме зависимых от смартфонов охватывает и просто любителей перебегать на красный.

Специальные дорожки

Специальные дорожки для пешеходов со смартфонами Сеть

В Китае пошли более демократичным путем и создали специальные дорожки для пешеходов, которые слишком привязаны к своему телефону.

Деньги

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А вот деньгами за пользование смартфонами обычно не наказывают. Единственное исключение в данный момент - город Гонолулу, в котором могут наказать за просмотр экрана, переходя дорогу. Говорить по телефону, или слушать музыку не воспрещается.

Ранее сообщалось, что в ВР готовят неоднозначное нововведение для владельцев “евроблях“.