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Тест: Что означают эти значки на панели приборов?

Спецтема: Тесты bigmir)net
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Угадайте, что означают пиктограммы на приборной панели.
Проверьте свою наблюдательность
Проверьте свою наблюдательность
depositphotos.com/

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Символы и пиктограммы, окружающие нас, подбираются таким образом, чтобы даже незнакомый с ними человек мог догадаться, о чем идет речь. Проверьте свою смекалку или знание устройства автомобиля. 

 

Ранее редакция Bigmir)net опубликовала тест на знание советских фильмов и автомобилей.  Сюжеты фильмов помнят почти все! А как насчет других немаловажных деталей?

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Теги: тест, тест бигмир, тест авто, тест значки авто
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