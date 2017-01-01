Тест: Что означают эти значки на панели приборов?

Угадайте, что означают пиктограммы на приборной панели.

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Символы и пиктограммы, окружающие нас, подбираются таким образом, чтобы даже незнакомый с ними человек мог догадаться, о чем идет речь. Проверьте свою смекалку или знание устройства автомобиля.

Ранее редакция Bigmir)net опубликовала тест на знание советских фильмов и автомобилей. Сюжеты фильмов помнят почти все! А как насчет других немаловажных деталей?