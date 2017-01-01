Mercedes на дровах: Находчивый пенсионер решил проблему дорогого топлива

Максимальная скорость авто - 100 км в час, запас хода - 100 км на три ведра дров.

Изобретение оценили не только автомобилисты из соседних сел, но и фермеры Скриншот видео

Находчивый украинский пенсионер переоборудовал свой “Мерседес“ в связи со стремительным подорожанием цен на бензин. Об этом сообщает ТСН.

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Теперь автомобиль изобретателя ездит на дровах и имеет достойные технические характеристики - максимальная скорость о 100 км в час и запас хода - 100 км на три ведра дров.

Еще одно преимущество - машина к тому же еще и экологичная. Изобретение оценили не только автомобилисты из соседних сел, но и фермеры, которые страдают от резкого подорожания цен на топливо.

Ранее сообщалось, сколько заработали на подорожании топлива украинские АЗС.