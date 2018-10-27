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Новая европейская маркировка топлива: Как не запутаться на заправках

Комментариев: 1
Изменения вступили в силу на территории ЕС.
Новая маркировка поможет водителям легче ориентироваться на заправках
Новая маркировка поможет водителям легче ориентироваться на заправках
depositphotos.com

С 12 октября в ЕС действуют новые обозначения для топлива. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

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Новую маркировки создали в связи с появлением большого количества новых видов топлива и желанием избежать путаницы, которая может привести к поломке транспортных средств. 

Новые обозначения наглядные специально создавали максимально наглядными, с использованием геометрических фигур.

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Всего будет существовать три типа обозначений:

Бензин обозначается буквой “E“ внутри круга с цифрами, в зависимости от максимального содержания биотоплива. Так, E95 станет E5, E92 - E0, а E98 - E10.

Новое обозначение бензина
Новое обозначение бензина
http://europa.eu

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Дизель - буквой “B“ внутри квадрата, с цифрами по той же логике (арктическое дизельное топливо первого и второго класса дополнительно обозначат одной или двумя снежинками и знаком B0)

Новое обозначение дизеля
Новое обозначение дизеля
http://europa.eu

Газовое топливо - с помощью ромба и буквенного обозначения (сжиженный нефтяной газ - LPG, компримированный природный газ – CNG; а сжиженный природный газ – LNG).

Новое обозначение газа
Новое обозначение газа
http://europa.eu

Ранее сообщалось, есть ли смысл в протестах против подорожания топлива.

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Теги: подорожания топлива. обозначения топлива, маркировка топлива в ЕС
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
    27.10.2018, 12:34
Оценка:  0
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