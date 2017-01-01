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Журналисты проверили прием взлома авто, которым пугают в Сети

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Автомобилисты по привычке не обращают внимание на двери и уходят по своим делам.
В Сети описали новый способ взламывать автомобили
В Сети описали новый способ взламывать автомобили
depositphotos.com

В соцсети рассказали о новом способе красть машины. Журналисты Сегодня проверили, работает ли он на самом деле.

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Злоумышленники якобы вставляют монетку под ручку двери - автомобилисты не обращают на это внимание и уходят по своим делам.

Со временем к автомобилю подходят воры (например, с наступлением темноты), спокойно открывают незапертую дверь и выносят все ценное.

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Но в данном случае автомобилистам похоже можно расслабиться. Журналисты провели эксперимент, но как не пытались, “украсть“ машину не получилось. Дверь всегда закрывалась несмотря на монетку. Хотя, с количеством автокраж в Украине расслабляться, пожалуй все равно не стоит. 

Монетка под ручкой, якобы, должна помешать закрыть дверь
Монетка под ручкой, якобы, должна помешать закрыть дверь
segodnya.ua

Ранее сообщалось, какие шансы вернуть украденную "евробляху".

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Теги: кража авто, как сохранить авто, безопасность авто, как крадут авто
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