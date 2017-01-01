Журналисты проверили прием взлома авто, которым пугают в Сети

Автомобилисты по привычке не обращают внимание на двери и уходят по своим делам.

В соцсети рассказали о новом способе красть машины. Журналисты Сегодня проверили, работает ли он на самом деле.

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Злоумышленники якобы вставляют монетку под ручку двери - автомобилисты не обращают на это внимание и уходят по своим делам.

Со временем к автомобилю подходят воры (например, с наступлением темноты), спокойно открывают незапертую дверь и выносят все ценное.

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Но в данном случае автомобилистам похоже можно расслабиться. Журналисты провели эксперимент, но как не пытались, “украсть“ машину не получилось. Дверь всегда закрывалась несмотря на монетку. Хотя, с количеством автокраж в Украине расслабляться, пожалуй все равно не стоит.

Монетка под ручкой, якобы, должна помешать закрыть дверь segodnya.ua

Ранее сообщалось, какие шансы вернуть украденную "евробляху".