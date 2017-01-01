Украинский производитель шин "разогнал" конкурентов

Украинский производитель шин "разогнал" конкурентовРеклама
Зимняя шина Premiorri ViaMaggiore скандинавского типа с направленным рисунком протектора достойно показала себя в сравнительных испытаниях, проводимых автоэкспертами журнала Автоцентр
Согласно итоговым оценкам, Premiorri ViaMaggiore лучше конкурентов-участников тестов разгоняется и тормозит как на льду, так и на снегу.
Применение в ее производстве новейших технологий и материалов позволяет шине с легкостью преодолевать трудные участки зимних дорог и эффективно бороться со снежной кашей, укатанным снегом и обледенелой дорогой. Тормозной путь на отполированном льду со скоростью с 30 до 5 км/ч составил 12,03 м. Тормозной путь на слегка укатанном снегу с 40 до 5 км/ч – 14,43 м.
Кроме этого, Premiorri ViaMaggiore оказалась в числе лидеров по очень важному показателю, характеризующему управляемость в непростых зимних условиях - поперечные сцепные свойства на льду. Медиум-шина заняла пятое место, уступив премиум-шинам мирового уровня Nokian Tyres, Continental, Goodyear и Kleber, опередив при этом Sailun, Duplon, Taurus и Petlas.
Типоразмерная линейка шин Premiorri ViaMaggiore - от 13 до 16 дюймов. Специалисты компании “РОСАВА“ при разработке проектов зимних шин всегда приоритетной задачей считают безопасность водителей. Поэтому, максимально улучшая тормозные и сцепные характеристики, приходится немного поступиться шумом и аквапланированием. Это компромиссное решение, т.к. мало кто зимой ведет автомобиль с открытыми окнами и по большой толще воды.
Более современной конструкцией протектора и улучшенным компаундом резиновых смесей на основе высокотехнологичных и экологически чистых материалов обладает новая модель зимней шины Premiorri ViaMaggiore Z Plus. За 2018 год на рынок выведена полная линейка типоразмеров от 15 до 18 дюймов.
Более детально ознакомиться с результатами теста можно в статье “Тест зимних шин для мягких зим Центральной и Западной Европы“ журнала “Автоцентр“ №19-20’2018.
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