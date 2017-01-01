Украинский производитель шин "разогнал" конкурентов

Зимняя шина Premiorri ViaMaggiore скандинавского типа с направленным рисунком протектора достойно показала себя в сравнительных испытаниях, проводимых автоэкспертами журнала Автоцентр

Согласно итоговым оценкам, Premiorri ViaMaggiore лучше конкурентов-участников тестов разгоняется и тормозит как на льду, так и на снегу.

Применение в ее производстве новейших технологий и материалов позволяет шине с легкостью преодолевать трудные участки зимних дорог и эффективно бороться со снежной кашей, укатанным снегом и обледенелой дорогой. Тормозной путь на отполированном льду со скоростью с 30 до 5 км/ч составил 12,03 м. Тормозной путь на слегка укатанном снегу с 40 до 5 км/ч – 14,43 м.

Кроме этого, Premiorri ViaMaggiore оказалась в числе лидеров по очень важному показателю, характеризующему управляемость в непростых зимних условиях - поперечные сцепные свойства на льду. Медиум-шина заняла пятое место, уступив премиум-шинам мирового уровня Nokian Tyres, Continental, Goodyear и Kleber, опередив при этом Sailun, Duplon, Taurus и Petlas.