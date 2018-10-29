Ученые создали мотор, который буквально не нужно заправлять

Мотор работает на тории - тяжелом слаборадиоактивном металле с высокой плотностью.

Ученые в США создали автомотор, который понадобится заправлять буквально раз в жизни. Об этом сообщает The MiceTimes.

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Мотор работает на тории - тяжелом слаборадиоактивном металле с высокой плотностью, который позволяет вырабатывать большие объемы тепла.

Как скоро будет создан работающий прототип не сообщается. Но если у ученых все получится, у водителей наконец-то получится “соскочить“ с бензиновой “иглы“.

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По словам разработчиков 8 граммов металла дают больше энергии, чем 28 000 литров бензина, а значит этого количества хватит на 460 000 км. Таким образом, после того, как автомобиль укомплектуют торием на заводе, пользователем больше не придется его заправлять авто так, как мы привыкли с бензином.

Также показан концепт автомобиля с фантазией на тему того, как он может выглядеть.

Когда представят функционирующую модель - неизвестно Скриншот Youtube

Ранее сообщалось, что эксперты назвали АЗС, на которых “бодяжат“ бензин.