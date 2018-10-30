Почему не штрафуют "евробляхеров": Короткое и понятное объяснение

Короткое объяснение для тех, кто еще не разобрался в теме.

Украинцы договариваются с иностранцами, чтобы те провезли авто через границу depositphotos.com

Автомобилей с "европейскими" номерами на украинских номерах становится все больше. Почему же так редко штрафуют незаконных владельцев "евроблях"? Большинство автомобилистов уже успело хорошо разобраться в этой теме, но для тех кто далек от тематики Авто24 подготовило короткое объяснение.

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По законам, украинцы могут ввозить автомобили на иностранной регистрации только лишь сроком на 5 дней. Иностранцы могут ввозить свои автомобили сроком на год.

Поэтому украинцы договариваются с иностранцами (за некоторую плату), чтобы те провезли авто через границу. После чего пользуются "евробляхой" на территории Украины без опасения понести ответственность.

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Засилье "евроблях" в Украине во многом объясняется одним законодательным парадоксом. За соблюдением сроков пребывания "евроблях" в Украине должна следить Государственная фискальная служба, но останавливать автомобили для проверки у нее прав нет.

Такое право есть у полиции, но они в свою очередь не имеют полномочий требовать у водителей доказательств того, что автомобиль не нарушил сроки пребывания на территории страны. В итоге украинцы пользуются "евробляхами" без опасений проверок полиции.

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По другой схеме украинцы ввозят авто из Европы самостоятельно, нарушают сроки пребывания и платят штраф в 8500 гривен. После чего спокойно пользуются автомобилем, так как наказывать за одно нарушение дважды таможня не может.

Но возможны ситуации, когда полиция остановит "евробляху", отправит запрос в ГФС, та проверят сроки пребывания и в случае нарушения будет выписан штраф в размере 300% стоимости таможенных платежей, но такие ситуации случаются очень редко.

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