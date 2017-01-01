Нацполиция назвала жуткое количество жертв ДТП в Украине за сутки
Нацполиция назвало количество пострадавших в ДТП в течении одних суток - воскресенья, 28 октября.
Нацполиция назвало количество пострадавших в ДТП в течении одних суток - воскресенья, 28 октября. Информацию озвучила пресс-служба Национальной полиции Украины.
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“Друзья, имеем неутешительную статистику! Такие цифры напоминают о том, что нарушение ПДД иногда может стоить самого ценного - здоровья, или даже жизни. Поэтому води ответственно!“ - говорится в сообщении.
Так, по данным Нацполиции, в 617 ДТП на территории Украины погибло 11 человек и еще 88 получили ранения.
Ранее сообщалось, что в Киеве Mitsubishi попал в два ДТП на одной улице с разницей в час.
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