Нацполиция назвала жуткое количество жертв ДТП в Украине за сутки

Нацполиция назвало количество пострадавших в ДТП в течении одних суток - воскресенья, 28 октября.

В 617 ДТП на территории Украины погибло 11 человек и еще 88 получили ранения depositphotos.com

Нацполиция назвало количество пострадавших в ДТП в течении одних суток - воскресенья, 28 октября. Информацию озвучила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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“Друзья, имеем неутешительную статистику! Такие цифры напоминают о том, что нарушение ПДД иногда может стоить самого ценного - здоровья, или даже жизни. Поэтому води ответственно!“ - говорится в сообщении.

Так, по данным Нацполиции, в 617 ДТП на территории Украины погибло 11 человек и еще 88 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Киеве Mitsubishi попал в два ДТП на одной улице с разницей в час.