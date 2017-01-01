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Полиция Дубая получила новые фантастические внедорожники

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У авто необычный и достаточно "злой" дизайн, как и положено полицейскому автомобилю.
Полиция Дубая получила новые фантастические внедорожники
© Скриншот Youtube
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Полиция Дубая получила новые фантастические внедорожники
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В столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае показали новый внедорожник местных правоохранительных органов. Роскошный автомобиль под стать другим авто полиции Дубая, таким, как Bugatti и Ferrari. Видео с автомобилем опубликовали в youtube.

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Внедорожники Beast Patrol создала компания W Motors. У авто необычный и достаточно “злой“ дизайн, как и положено полицейскому автомобилю.

В салоне автомобиля 10 экранов. Интересно, что два из них рассчитаны на спинках передних сидений - создатели авто позаботились даже о удобстве задержанных. Подробные характеристики авто не сообщаются.

Ранее сообщалось, что на улицах Киева появились первые полицейские на мотоциклах.

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Теги: ОАЭ, полиция ОАЭ, Дубай, машины полиции
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