Полиция Дубая получила новые фантастические внедорожники
У авто необычный и достаточно "злой" дизайн, как и положено полицейскому автомобилю.
Полиция Дубая получила новые фантастические внедорожники
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Полиция Дубая получила новые фантастические внедорожники
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В столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае показали новый внедорожник местных правоохранительных органов. Роскошный автомобиль под стать другим авто полиции Дубая, таким, как Bugatti и Ferrari. Видео с автомобилем опубликовали в youtube.
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Внедорожники Beast Patrol создала компания W Motors. У авто необычный и достаточно “злой“ дизайн, как и положено полицейскому автомобилю.
В салоне автомобиля 10 экранов. Интересно, что два из них рассчитаны на спинках передних сидений - создатели авто позаботились даже о удобстве задержанных. Подробные характеристики авто не сообщаются.
Ранее сообщалось, что на улицах Киева появились первые полицейские на мотоциклах.
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