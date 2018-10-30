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В Украине засняли новейший внедорожник от Lamborghini за 10 млн гривен

Комментариев: 2
Нетипичный для итальянской компании кроссовер является первым серийным внедорожником и был представлен только в начале текущего года.
В Украине засняли новейший внедорожник от Lamborghini за 10 млн гривен
© wikipedia.org
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В Украине засняли новейший внедорожник от Lamborghini за 10 млн гривен
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Новейшая разработка бренда элитных спортивных автомобилей Lamborghini засветилась в Украине. Фотографии опубликовал в Facebook пользователь Roma Urraco. Нетипичный для итальянской компании кроссовер является первым серийным внедорожником и был представлен только в начале текущего года.

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Авто построено на платформе MLB Evo. Lamborghini Urus оснащен би-турбодвигателем V8 на 6 литров, мощностью в 650 лошадей. До 100 разгоняется за 3,5 секунды, максималка - 300 км в час.

Автомобиль достаточно редкий и в Украине еще замечен не был. В нынешнем году планировалось выпустить не более 1000 экземпляров. В Украине автомобиль Lamborghini Urus предлагают купить в среднем за 10 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве появился особенный 4-местный суперкар Ferrari за 10 млн гривен.

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Теги: интересные авто, Lamborghini Urus, Украина
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Комментариев (2)
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atos    30.10.2018, 18:42
Оценка:  0
atos
Нищеброды должны думать о комуналке и о покушать, нахер им тот Лямборджини? Купят себе тихонько польско/литовский утиль за тысячу еввро и будут рады, что никому ничего не заплатили))))))
I_gor2    30.10.2018, 18:13
Оценка:  -1
I_gor2
Давид С, зачем?
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