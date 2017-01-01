"Российские авто не тонут": В Сети появилось любопытное видео

На кадрах запечатлена "Ока", которая заезжает на сильно затопленный участок дороги.

В Сети появилось любопытное видео из города Сочи, который сейчас страдает от затоплений.

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На кадрах запечатлена “Ока“, которая заезжает на сильно затопленный участок дороги. В какой-то момент вода достигла стекол и колеса вероятнее всего оторвались от асфальта.

Казалось бы двигатели глохнут и при намного меньших затоплений. Но, медленно “продрейфовав“ на другой край затопленного участка, колеса “Оки“ коснулись асфальта, машина ускорилась и под ликование прохожих уехала.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах научились спасать автомобили от затоплений.