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"Российские авто не тонут": В Сети появилось любопытное видео

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На кадрах запечатлена "Ока", которая заезжает на сильно затопленный участок дороги.
"Ока" продрейфовала до сухого участка
"Ока" продрейфовала до сухого участка
Скриншот Youtube

В Сети появилось любопытное видео из города Сочи, который сейчас страдает от затоплений.

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На кадрах запечатлена “Ока“, которая заезжает на сильно затопленный участок дороги. В какой-то момент вода достигла стекол и колеса вероятнее всего оторвались от асфальта. 

Казалось бы двигатели глохнут и при намного меньших затоплений. Но, медленно “продрейфовав“ на другой край затопленного участка, колеса “Оки“ коснулись асфальта, машина ускорилась и под ликование прохожих уехала.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах научились спасать автомобили от затоплений.

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Теги: потоп, затопленные авто, авто утопленник, Россия, Ока
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