Систему е-билета в Киеве запустят в тестовом режиме уже 1 ноября
С начала ноября начнет функционировать в тестовом режиме система оплаты проезда в транспорте с помощью единого электронного билета. Об этом сообщает Сегодня, со ссылкой на директора Департамента информационных технологий КГГА Юрия Назарова.
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Тестирование продлится 3 месяца. Ограниченное количество пассажиров-тестировщиков будут проверять надежность системы и выявлять неполадки.
Ранее сообщалось, что в общественном транспорте начали монтаж специальных устройств-валидаторов для считывания информации с билетов.
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Для оплаты можно будет использовать “Карту киевлянина“, талоны с QR-кодом и пластиковую электронную карту (похожие на карты, которые используют в метро).
В декабре валидаторы планируют установить на станциях городской электрички. А в следующем году к системе планируют подключить метро и даже маршрутки. По заверениям властей, оплатить проезд единым билетом во всех видах транспорта можно будет уже в конце 2019 года.
И вопреки слухам, валидаторы в Киеве пока не становились жертвами вандалов. Перемотанный скотчем валидатор, фото которого попало в сеть, всего лишь повредили во время процесса установки, заявил Назаров.
Ранее сообщалось, что в Киеве тестируют новую систему оплаты перед введением “единого билета“
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