Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Систему е-билета в Киеве запустят в тестовом режиме уже 1 ноября

Комментариев: 1
Ограниченное количество пассажиров-тестировщиков будут проверять надежность системы.
Тестирование продлится в течении трех месяцев
Тестирование продлится в течении трех месяцев
Facebook.com

С начала ноября начнет функционировать в тестовом режиме система оплаты проезда в транспорте с помощью единого электронного билета. Об этом сообщает Сегодня, со ссылкой на директора Департамента информационных технологий КГГА Юрия Назарова.

Читай также: Вслед за топливом: Цены на проезд повысятся еще больше

Тестирование продлится 3 месяца. Ограниченное количество пассажиров-тестировщиков будут проверять надежность системы и выявлять неполадки.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте начали монтаж специальных устройств-валидаторов для считывания информации с билетов.

Читай также: В Киеве снова подорожает проезд в маршрутках - СМИ

Для оплаты можно будет использовать “Карту киевлянина“, талоны с QR-кодом и пластиковую электронную карту (похожие на карты, которые используют в метро).

В декабре валидаторы планируют установить на станциях городской электрички. А в следующем году к системе планируют подключить метро и даже маршрутки. По заверениям властей, оплатить проезд единым билетом во всех видах транспорта можно будет уже в конце 2019 года.

И вопреки слухам, валидаторы в Киеве пока не становились жертвами вандалов. Перемотанный скотчем валидатор, фото которого попало в сеть, всего лишь повредили во время процесса установки, заявил Назаров.

Перемотанный скотчем валидатор - не жертва вандалов.
Перемотанный скотчем валидатор - не жертва вандалов.
segodnya.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве тестируют новую систему оплаты перед введением “единого билета“

Поделись:
Теги: единый билет, электронный билет, валидаторы, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  31.10.2018, 12:09
Оценка:  0
гость
вот мне интересно, как в набитом до отказа автобусе/троллейбусе пассажиры будут передавать свои “Карту киевлянина“, талоны с QR-кодом, пластиковую электронную карту, ... для валидации через толпу?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь