Пробки в Киеве: Город остановился из-за акции протеста и серии ДТП

Движение остановилось по обе стороны Днепра.

Акции протеста на Харьковском шоссе начались 30 октября и продолжились утром kiev.vgorode.ua/

Движение в Киеве сильно усложнено из-за протестных акций и серии ДТП.

По информации сервиса Google Maps, на левом берегу сильные пробки на таких улицах:

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просп. Броварской

просп. Освободителей

ул. Юрия Гагарина

просп. Соборности

Харьковское шоссе

ул Фанерная

просп. Мира

просп. Генерала Ватутина

бул. Перова.

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Также “стоит“ мост Метро. На правом масштабные пробки по всему центру. Заблокированы:

просп. Победы

ул. В.Черновола

улица Жилянская

просп. Воздухофлотский

бул. Т. Шевченко

Бессарабская площадь

ул. Богдана Хмельницкого

ул. Лисенко

ул. Франко

ул. Владимирская

частично ул Крещатик

ул. Большая Житомирская

ул. Скоропадского

ул. Бассейна

ул. Ярославов Вал

ул. Олеся Гончара

ул. Хорива

Кроме этого парализовано движение на Набережно-Крещатицкой и Автозаводской.

Масштабные пробки затронули практически весь город google.com/maps

Движение в центре буквально парализовано google.com/maps

Левый берег также остановился google.com/maps

Ранее сообщалось, что центр Киева скован пробками из-за масштабного ДТП - карта.