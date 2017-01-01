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Пробки в Киеве: Город остановился из-за акции протеста и серии ДТП

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Движение остановилось по обе стороны Днепра.
Акции протеста на Харьковском шоссе начались 30 октября и продолжились утром
Акции протеста на Харьковском шоссе начались 30 октября и продолжились утром
kiev.vgorode.ua/

Движение в Киеве сильно усложнено из-за протестных акций и серии ДТП.

По информации сервиса Google Maps, на левом берегу сильные пробки на таких улицах: 

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  • просп. Броварской
  • просп. Освободителей
  • ул. Юрия Гагарина
  • просп. Соборности
  • Харьковское шоссе
  • ул Фанерная
  • просп. Мира
  • просп. Генерала Ватутина
  • бул. Перова.

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Также “стоит“ мост Метро. На правом масштабные пробки по всему центру. Заблокированы:

  • просп. Победы
  • ул. В.Черновола
  • улица Жилянская
  • просп. Воздухофлотский
  • бул. Т. Шевченко
  • Бессарабская площадь
  • ул. Богдана Хмельницкого
  • ул. Лисенко
  • ул. Франко
  • ул. Владимирская
  • частично ул Крещатик
  • ул. Большая Житомирская
  • ул. Скоропадского
  • ул. Бассейна
  • ул. Ярославов Вал
  • ул. Олеся Гончара
  • ул. Хорива

Кроме этого парализовано движение на Набережно-Крещатицкой и Автозаводской.

Масштабные пробки затронули практически весь город
Масштабные пробки затронули практически весь город
google.com/maps

Движение в центре буквально парализовано
Движение в центре буквально парализовано
google.com/maps

Левый берег также остановился
Левый берег также остановился
google.com/maps

Ранее сообщалось, что центр Киева скован пробками из-за масштабного ДТП - карта.

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Теги: пробки, протесты на Харьковском шоссе, карта пробок
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