Пробки в Киеве: Город остановился из-за акции протеста и серии ДТП
Движение остановилось по обе стороны Днепра.
Движение в Киеве сильно усложнено из-за протестных акций и серии ДТП.
По информации сервиса Google Maps, на левом берегу сильные пробки на таких улицах:
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- просп. Броварской
- просп. Освободителей
- ул. Юрия Гагарина
- просп. Соборности
- Харьковское шоссе
- ул Фанерная
- просп. Мира
- просп. Генерала Ватутина
- бул. Перова.
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Также “стоит“ мост Метро. На правом масштабные пробки по всему центру. Заблокированы:
- просп. Победы
- ул. В.Черновола
- улица Жилянская
- просп. Воздухофлотский
- бул. Т. Шевченко
- Бессарабская площадь
- ул. Богдана Хмельницкого
- ул. Лисенко
- ул. Франко
- ул. Владимирская
- частично ул Крещатик
- ул. Большая Житомирская
- ул. Скоропадского
- ул. Бассейна
- ул. Ярославов Вал
- ул. Олеся Гончара
- ул. Хорива
Кроме этого парализовано движение на Набережно-Крещатицкой и Автозаводской.
Ранее сообщалось, что центр Киева скован пробками из-за масштабного ДТП - карта.
Полная версия правил