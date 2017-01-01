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Сегодня на весь день перекроют центр Киева из-за визита Меркель

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Движение будет ограничено в течении всего дня, с 11:00 до 20:00.
Сегодня в Киев прибывает канцлер ФРГ Ангела Меркель
Сегодня в Киев прибывает канцлер ФРГ Ангела Меркель
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В связи с приездом в Киев канцлера ФРГ Ангелы Меркель в центре городе будет перекрыто движение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Движение будет ограничено в течении всего дня, с 11:00 до 20:00.

Список улиц, которые будут перекрыты:

  • проспект Николая Бажана;
  • Набережное шоссе;
  • Парковая дорога;
  • Владимирский спуск;
  • Европейская площадь;
  • улица Михаила Грушевского;
  • улица Шелковичная;
  • улица Институтская;
  • улица Крещатик;
  • улица Михайловская;
  • улица Владимирская;
  • улица Большая Житомирская.

Ранее сообщалось, что случится, если убрать с перекрестков дорожные знаки.

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Теги: приезд Меркель, пробки, карта пробок, заблокировано движение
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