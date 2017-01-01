Сегодня на весь день перекроют центр Киева из-за визита Меркель
Движение будет ограничено в течении всего дня, с 11:00 до 20:00.
В связи с приездом в Киев канцлера ФРГ Ангелы Меркель в центре городе будет перекрыто движение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Движение будет ограничено в течении всего дня, с 11:00 до 20:00.
Список улиц, которые будут перекрыты:
- проспект Николая Бажана;
- Набережное шоссе;
- Парковая дорога;
- Владимирский спуск;
- Европейская площадь;
- улица Михаила Грушевского;
- улица Шелковичная;
- улица Институтская;
- улица Крещатик;
- улица Михайловская;
- улица Владимирская;
- улица Большая Житомирская.
Ранее сообщалось, что случится, если убрать с перекрестков дорожные знаки.
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