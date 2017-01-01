Сегодня на весь день перекроют центр Киева из-за визита Меркель

Движение будет ограничено в течении всего дня, с 11:00 до 20:00.

Сегодня в Киев прибывает канцлер ФРГ Ангела Меркель Facebook.com

В связи с приездом в Киев канцлера ФРГ Ангелы Меркель в центре городе будет перекрыто движение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Движение будет ограничено в течении всего дня, с 11:00 до 20:00.

Список улиц, которые будут перекрыты:

проспект Николая Бажана;

Набережное шоссе;

Парковая дорога;

Владимирский спуск;

Европейская площадь;

улица Михаила Грушевского;

улица Шелковичная;

улица Институтская;

улица Крещатик;

улица Михайловская;

улица Владимирская;

улица Большая Житомирская.

Ранее сообщалось, что случится, если убрать с перекрестков дорожные знаки.