Мировое исследование: Как отличается мораль украинцев на дороге

С помощью результатов планируют обучить беспилотные автомобили, как правильно вести себя в той, или иной ситуации.

Казалось бы, что результаты ожидаемы, но как оказалось - не везде и не всегда focus.ua

На базе знаменитого Массачусетского Технологического Института проведено масштабное исследование поведения людей на дороге. Целью исследования было выявить моральные нормы людей. С помощью результатов планируют обучить беспилотные автомобили, как правильно вести себя в той, или иной ситуации. Основные результаты опубликовал Форбс.

Читай также: Дорога ярости: Почему водители матерятся за рулем

В рамках исследования больше 2 млн человек со всего мира попросили ответить, как нужно поступить в одной из 12 специально смоделированных дорожных ситуаций. В итоге за 2 года было получено более 40 млн ответов.

Главные закономерности, которые удалось выявить - приоритет жизни человека над жизнью животного, приоритет большего количества жизней над меньшим и приоритет жизни молодых людей над жизнью более старых. Также, в целом опрошенные чаще предпочитали спасать женщин.

Читай также: Какие диски крепче - стальные или литые: Видео-эксперимент

Казалось бы, что результаты ожидаемы, но как оказалось - не везде и не всегда. Были выявлены существенные социально-культурные отличия, поэтому настройки будущих автопилотов могут отличаться по морали в разных странах.

2 млн человек со всего мира ответили, как нужно поступить в одной из 12 ситуаций focus.ua

В итоге за 2 года было получено более 40 млн ответов focus.ua

Если говорить жителях Украины, то наши соотечественники чаще отдавали приоритет справедливости над количеством спасенных - “спасали“ тех, кто не нарушает правила и реже выбирали спасения большего количества жизней. Также наши соотечественники, реже, чем во всем мире “спасали“ женщин, пешеходов и молодежь.

Украинцы отдавали приоритет справедливости над количеством спасенных focus.ua

Ранее сообщалось, что эксперты назвали АЗС, на которых “бодяжат“ бензин.