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Австрийский эксперт объяснил, как избавиться от пробок в Киеве

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Каждое утро и каждый вечер в Киеве на одних и тех же улицах возникают пробки.
Если же в городе происходят ДТП, ситуация только ухудшается
Если же в городе происходят ДТП, ситуация только ухудшается
autoua.net

Каждое утро и каждый вечер в Киеве на одних и тех же улицах возникают пробки, в которых которых тысячи киевлян тратят свое время, силы и здоровье. Если же в городе происходят ДТП - даже не самые серьезные - ситуация только ухудшается.

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Ситуацию может поменять только глобальные капиталовложения для постройки масштабных дорог, объездных путей и развязок? Как оказалось - совсем не обязательно. Намного важнее грамотный менеджмент, тогда, как в столице управлением дорожного движения системно не занимаются.

О возможных путях решения проблемы рассказал эксперт, генеральный директор австрийской компании Swarco Traffic Holding Штефан Зейтс. Его компания занимается разработкой и организацией интеллектуальных транспортных систем. Об этом сообщает Экономическая правда.

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По словам эксперта, первым делом нужно уделить внимание транспортной системе, чтобы люди пересаживались с машин в транспорт и размеры транспортного потока уменьшились. Транспорт должен быть удобным (комфортные и современные салоны), быстрым (должен иметь приоритет над машинами) и информативным (пассажиры должны знать время отправления и прибытия, быть уверенными в точности расписании). 

О решении проблем на дорогах в Киеве рассказал австрийский эксперт Штефан Зейтс
О решении проблем на дорогах в Киеве рассказал австрийский эксперт Штефан Зейтс
epravda.com.ua

Ситуации, когда машины в пробке стоят в полосе для общественного транспорта должны быть исключены. Но еще важнее - нужно снизить количество ДТП в столице - для всего этого нужно ввести строгую и действенную систему фиксации нарушений.

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В дальнейшем система управления дорогами должна стать адаптивной и реагировать на ситуацию на дорогах. 

Многие из этих мер уже успешно были введены во Львове. Местному транспорту дали приоритет, установили на остановках табло с информацией о времени прибытия. Был создан центр управления дорожным движением, который действует на основании информации с установленных на перекрестках и шоссе камер и детекторов, и исходя из этих данных адаптирует дорожную систему под конкретную ситуацию.

В результате, длительность поездок во Львове удалось сократить на 20%.

Система управления дорогами должна быть адаптивной
Система управления дорогами должна быть адаптивной
epravda.com.ua

Многие из этих мер уже успешно были введены во Львове.
Многие из этих мер уже успешно были введены во Львове.
epravda.com.ua

Центр управления движением действует на основе информации с камер и детекторов
Центр управления движением действует на основе информации с камер и детекторов
epravda.com.ua

Ранее сообщалось, что украинцы очень достойно поступили на дороге.

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Теги: пробки, дорожные реформы, фиксация нарушений, обновление транспорта
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