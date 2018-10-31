Австрийский эксперт объяснил, как избавиться от пробок в Киеве

Каждое утро и каждый вечер в Киеве на одних и тех же улицах возникают пробки.

Если же в городе происходят ДТП, ситуация только ухудшается autoua.net

Каждое утро и каждый вечер в Киеве на одних и тех же улицах возникают пробки, в которых которых тысячи киевлян тратят свое время, силы и здоровье. Если же в городе происходят ДТП - даже не самые серьезные - ситуация только ухудшается.

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Ситуацию может поменять только глобальные капиталовложения для постройки масштабных дорог, объездных путей и развязок? Как оказалось - совсем не обязательно. Намного важнее грамотный менеджмент, тогда, как в столице управлением дорожного движения системно не занимаются.

О возможных путях решения проблемы рассказал эксперт, генеральный директор австрийской компании Swarco Traffic Holding Штефан Зейтс. Его компания занимается разработкой и организацией интеллектуальных транспортных систем. Об этом сообщает Экономическая правда.

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По словам эксперта, первым делом нужно уделить внимание транспортной системе, чтобы люди пересаживались с машин в транспорт и размеры транспортного потока уменьшились. Транспорт должен быть удобным (комфортные и современные салоны), быстрым (должен иметь приоритет над машинами) и информативным (пассажиры должны знать время отправления и прибытия, быть уверенными в точности расписании).

О решении проблем на дорогах в Киеве рассказал австрийский эксперт Штефан Зейтс epravda.com.ua

Ситуации, когда машины в пробке стоят в полосе для общественного транспорта должны быть исключены. Но еще важнее - нужно снизить количество ДТП в столице - для всего этого нужно ввести строгую и действенную систему фиксации нарушений.

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В дальнейшем система управления дорогами должна стать адаптивной и реагировать на ситуацию на дорогах.

Многие из этих мер уже успешно были введены во Львове. Местному транспорту дали приоритет, установили на остановках табло с информацией о времени прибытия. Был создан центр управления дорожным движением, который действует на основании информации с установленных на перекрестках и шоссе камер и детекторов, и исходя из этих данных адаптирует дорожную систему под конкретную ситуацию.

В результате, длительность поездок во Львове удалось сократить на 20%.

Система управления дорогами должна быть адаптивной epravda.com.ua

Многие из этих мер уже успешно были введены во Львове. epravda.com.ua

Центр управления движением действует на основе информации с камер и детекторов epravda.com.ua

Ранее сообщалось, что украинцы очень достойно поступили на дороге.