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Украинец купил "евробляху", не подозревая, что ее ищет Интерпол

Комментариев: 2
Еще одну опасность, с которой могут столкнуться владельцы "евроблях" выявил житель Днепра.
Toyota ProAce на европейских номерах остановила в Днепре патрульная полиция
Toyota ProAce на европейских номерах остановила в Днепре патрульная полиция
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Еще одну опасность, с которой могут столкнуться владельцы "евроблях" выявил житель Днепра. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области. 

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Автомобиль Toyota ProAce на европейских номерах остановила в Днепре местная патрульная полиция. Как оказалось, автомобиль разыскивал Интерпол - машина была украдена.

Как сообщается, водитель этого не знал - его направили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что депутаты придумали, как вынудить "евробляхеров" заплатить за растаможку.

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Теги: евробляха, розыск Интерпол, Интерпол, краденное авто, краденная евробляха
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Комментариев (2)
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П    01.11.2018, 16:02
Оценка:  +5
П
Не по воздуху же она залетела. Может на границе что то не так?
Determenant    01.11.2018, 16:36
Оценка:  0
Determenant
Согласен тем более из Германии 2 границы пересечь нужно...
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