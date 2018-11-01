Украинец купил "евробляху", не подозревая, что ее ищет Интерпол
Еще одну опасность, с которой могут столкнуться владельцы "евроблях" выявил житель Днепра.
Еще одну опасность, с которой могут столкнуться владельцы "евроблях" выявил житель Днепра. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.
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Автомобиль Toyota ProAce на европейских номерах остановила в Днепре местная патрульная полиция. Как оказалось, автомобиль разыскивал Интерпол - машина была украдена.
Как сообщается, водитель этого не знал - его направили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
Ранее сообщалось, что депутаты придумали, как вынудить "евробляхеров" заплатить за растаможку.
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