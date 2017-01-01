Какое место в авто действительно самое безопасное

О том, где безопаснее всего находиться в салоне автомобиля есть несколько мнений.

О том, где безопаснее всего находиться в салоне автомобиля есть несколько мнений. Какое из них правильное разбиралась Политека.

Впереди, сбоку от водителя

Читай также: Мировое исследование: Как отличается мораль украинцев на дороге

Традиционно считается самым опасным, наравне с местом самого водителя - связано с тем, что именно эти места в случае столкновения оказываются под наибольшим ударом. Поэтому системы безопасности для этих мест усилены по-максимуму.

Для наибольшей защиты эксперты рекомендуют сесть по-максимуму близко к спинке кресла, а колени удерживать под прямым углом.

Сзади, за креслом пассажира

Читай также: ТОП-5 автомобилей, которые падают в цене меньше всего и больше всего

Cчитается самым безопасным местом в авто, так как большая часть ударов приходится обычно на перед авто. Именно поэтому эти места еще называют “дипломатическими“ - важных персон обычно садят именно туда. Тем не менее, пассажиры, сидящие на таких местах часто оказываются “под ударом“ при преодолении перекрестков.

Сзади по центру.

По последним данным, именно это место самое безопасное. Пассажиры, сидящие по центру сзади защищены от ударов спереди и сбоку и рискуют чаще всего только от элементов, которые залетают в салон при аварии.

Ранее сообщалось, что случится, если убрать с перекрестков дорожные знаки.