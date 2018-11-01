Прохожий заснял зрелищное столкновение грузового поезда с фурой

На кадрах видно, как водитель огромной фуры медленно поворачивает на железнодорожный переезд.

К счастью, удар пришелся в прицеп и, судя по всему, водитель не пострадал Скриншот Youtube

В объектив камеры совершенно случайно попала зрелищная авария. Соответствующее видео появилось в Youtube.

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Сообщается, что видео снято в Мексике. На кадрах видно, как водитель огромной фуры медленно поворачивает на железнодорожный переезд, очевидно, не слыша предупреждающих сигналов локомотива.

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Прохожие, которые быстро поняли, что произойдет, никак не могли помочь избежать столкновения и могли только хвататься за голову.

К счастью, удар пришелся в прицеп и, судя по всему, водитель не пострадал. В результате происшествия прицеп перевернулся. Есть ли пострадавшие в локомотиве - не сообщается.

Ранее сообщалось, что известная сцена из хоррор-фильма повторилась в реальности в США.