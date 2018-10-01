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На торги выставлен знаменитый Rolls-Royce Фрэнка Синатры

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Раритетное авто 1984 года выпуска продадут на аукционе NEC Classic Motor Show 10-11 ноября.
На торги выставлен знаменитый Rolls-Royce Фрэнка Синатры
© carscoops.com
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На торги выставлен знаменитый Rolls-Royce Фрэнка Синатры
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Автомобиль знаменитого американского певца и актера Фрэнка Синатры выставили на торги. Об этом сообщает Carscoops.

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Раритетное авто 1984 года выпуска продадут на аукционе NEC Classic Motor Show 10-11 ноября. К торгам Rolls-Royce Corniche восстановила компания Mason Black, поэтому автомобиль в очень хорошем состоянии.

За автомобиль хотят получить не менее 130 тысяч долларов, что организаторы считают вполне приемлемой ценой. Ведь только за одну реставрацию автомобиля не так давно пришлось заплатить 60 тысяч.

Ранее сообщалось, что в России продают уникальный автомобиль за 58 миллионов гривен.

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Теги: раритетные авто, интересные авто, автомобиль Синатры, автомобили на продажу, Rolls-Royce Corniche
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