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"100 км по цене чашки кофе": Как победить повышение стоимости бензина

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Приобрести независимость от нефтяных скачков цен можно, купив электрокар.
Во сколько обходится пользование электрокаром в Украине
Во сколько обходится пользование электрокаром в Украине
depositphotos.com

Приобрести независимость от нефтяных скачков цен можно, купив электрокар. Об этом сообщает Обозреватель.

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Украинские автомобилисты, которые купили себе машину на электричестве рассказали о том, во сколько им обходится пользование личным транспортным средством. 

Расход среднестатистического автомобиля с двигателем внутреннего сгорания составляет приблизительно 6 литров топлива на 100 километров. При ежедневных поездах в пределах 30 километров за месяц придется заплатить в среднем 1,5-1,3 тысячи гривен. Тогда как на электрокаре - всего 132 гривны.

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Стоимость заправки на 100 километров обойдется всего в 20-25 гривен. Есть возможность заряжаться и бесплатно, правда придется отстоять очередь на заправке. Также, отмечается, что электрокары значительно более износостойкие, чем обычные авто, а значит, вы будете экономить еще и на ремонте.

Ранее сообщалось, что в Украине началась охота на нелегальные заправки.

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Теги: электрокары, экономия топлива, подорожание бензина
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