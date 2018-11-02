В Киеве перекроют ряд важных улиц в центре до лета

Движение ограничат до 31 июля 2019 года в связи с проведением реконструкции электросетей.

Схему организации движения на время проведение работ еще предстоит создать Сеть

В Киеве ограничат транспортное движение на ряде улиц и площадей в центре города. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Движение ограничат до 31 июля 2019 года в связи с проведением реконструкции электросетей. Сообщается, что в процессе ремонтных работ будет занята проезжая часть и тротуары, со снятием дорожного покрытия.

О том, как именно будут перекрывать важные дороги в Киеве пока не сообщают - схему организации движения на время проведение работ еще предстоит создать и согласовать с Департаментом транспортной инфраструктуры. Заниматься этим будет исполнитель ремонтных работ - акционерное общество “ДТЭК Киевские электросети”.

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Список улиц, движение на которых будет ограничено до 31 июля 2019 года

улицa Coфиeвcкaя;

Coфийcкaя плoщaдь;

улицa Влaдимирcкaя;

улицa Зoлoтoвoрoтcкaя;

Гeoргиeвcкий прoулoк;

улицa Рeйтaрcкaя;

улицa Cтрeлeцкaя;

улицa Oлecя Гoнчaрa;

улицa Ярocлaвoв Вaл;

Львoвcкaя плoщaдь;

улицa Ceчeвых Cтрeльцoв.

Ранее сообщалось, что украинцы очень достойно поступили на дороге.