В Киеве перекроют ряд важных улиц в центре до лета
В Киеве ограничат транспортное движение на ряде улиц и площадей в центре города. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Движение ограничат до 31 июля 2019 года в связи с проведением реконструкции электросетей. Сообщается, что в процессе ремонтных работ будет занята проезжая часть и тротуары, со снятием дорожного покрытия.
О том, как именно будут перекрывать важные дороги в Киеве пока не сообщают - схему организации движения на время проведение работ еще предстоит создать и согласовать с Департаментом транспортной инфраструктуры. Заниматься этим будет исполнитель ремонтных работ - акционерное общество “ДТЭК Киевские электросети”.
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Список улиц, движение на которых будет ограничено до 31 июля 2019 года
- улицa Coфиeвcкaя;
- Coфийcкaя плoщaдь;
- улицa Влaдимирcкaя;
- улицa Зoлoтoвoрoтcкaя;
- Гeoргиeвcкий прoулoк;
- улицa Рeйтaрcкaя;
- улицa Cтрeлeцкaя;
- улицa Oлecя Гoнчaрa;
- улицa Ярocлaвoв Вaл;
- Львoвcкaя плoщaдь;
- улицa Ceчeвых Cтрeльцoв.
Ранее сообщалось, что украинцы очень достойно поступили на дороге.
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