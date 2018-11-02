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В Киеве перекроют ряд важных улиц в центре до лета

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Движение ограничат до 31 июля 2019 года в связи с проведением реконструкции электросетей.
Схему организации движения на время проведение работ еще предстоит создать
Схему организации движения на время проведение работ еще предстоит создать
Сеть

В Киеве ограничат транспортное движение на ряде улиц и площадей в центре города. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Движение ограничат до 31 июля 2019 года в связи с проведением реконструкции электросетей. Сообщается, что в процессе ремонтных работ будет занята проезжая часть и тротуары, со снятием дорожного покрытия.

О том, как именно будут перекрывать важные дороги в Киеве пока не сообщают - схему организации движения на время проведение работ еще предстоит создать и согласовать с Департаментом транспортной инфраструктуры. Заниматься этим будет исполнитель ремонтных работ - акционерное общество “ДТЭК Киевские электросети”.

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Список улиц, движение на которых будет ограничено до 31 июля 2019 года

  • улицa Coфиeвcкaя;
  • Coфийcкaя плoщaдь;
  • улицa Влaдимирcкaя;
  • улицa Зoлoтoвoрoтcкaя;
  • Гeoргиeвcкий прoулoк;
  • улицa Рeйтaрcкaя;
  • улицa Cтрeлeцкaя;
  • улицa Oлecя Гoнчaрa;
  • улицa Ярocлaвoв Вaл;
  • Львoвcкaя плoщaдь;
  • улицa Ceчeвых Cтрeльцoв.

Ранее сообщалось, что украинцы очень достойно поступили на дороге.

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Теги: пробки, дорожные роботы, перекрыли движение
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.11.2018, 18:33
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гость
тоже мне.важные улицы....вы перекройте проспект победы,проспект бажана,проспект воссоединения и набережную....и в Киеве вааще никто никуда не идет
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